В Мексике футболиста третьего дивизиона застрелили наркоторговцы

Мексиканец Кристиан Эрнандес был убит наркоторговцами, которые по ошибке напали на автомобиль футболиста, сообщает пресс-служба третьего дивизиона мексиканской лиги.

Злоумышленники обстреляли транспорт игрока, который со своей семьей направлялся домой после товарищеского матча. Жертвами нападения стали 16-летний Эрнандес и его 39-летняя мать. Также в машине были отец и младшая сестра футболиста, которые в настоящее время с травмами находятся в больнице.

Отмечается, что нападавшие являются представителями наркокартеля. В ходе преследования реальной жертвы они просто перепутали автомобили.

Эрнандес выступал за команду третьего дивизиона мексиканской лиги "Реал Сан Косме". Федерация футбола Мексики выразила соболезнования семье погибшего в связи с произошедшим.