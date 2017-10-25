В Кубке Румынии дебютировал футболист, лишившийся в детстве руки

В матче Кубка Румынии между "Петролулом" и "Университатей" (0:2) на поле появился Космин Ламбру. 18-летний футболист дебютировал в профессиональном футболе, выйдя в этой встрече на замену.

Ламбру попал 10 лет назад под колеса грузовика, из-за чего потерял часть руки. Однако это не помешало ему стать профессиональным футболистом. Сейчас игрок выступает с протезом.