В Китае официально ужесточен лимит на легионеров

Китайская футбольная ассоциация на своем сайте объявила об ужесточении лимита на легионеров в предстоящем сезоне чемпионата. Как и сообщалось ранее, клубы смогут заявить на игру только пятерых иностранцев и только трех выпустить на поле с первых минут.

Также в заявке на игру должно присутствовать 2 футболиста в возрасте до 23 лет, один из которых обязательно должен начинать игру в стартовом составе. Отмечается, что новое решение по лимиту пойдет на благо развития китайского футбола и повысит уровень сборной страны.

Напомним, что в последнее время в чемпионат Китая перешли такие известные иностранные футболисты, как Карлос Тевес, Халк, Оскар, Аксель Витсель.

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