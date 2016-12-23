В Казахстане утвердили новый формат проведения чемпионата

Сегодня состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана. По итогам заседания был утвержден новый формат проведения чемпионата.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана, теперь чемпионат будет разделен на три круга. Изменения не коснулись количества легионеров в заявке на сезон.

В заявке команды может находиться восемь легионеров, шесть из которых могут одновременно находиться на поле.