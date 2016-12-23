17:23 23 декабря | ФУТБОЛ — Зарубежные

В Казахстане утвердили новый формат проведения чемпионата

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Сегодня состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана. По итогам заседания был утвержден новый формат проведения чемпионата.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана, теперь чемпионат будет разделен на три круга. Изменения не коснулись количества легионеров в заявке на сезон.

В заявке команды может находиться восемь легионеров, шесть из которых могут одновременно находиться на поле.

Дополнительная информация

http://www.kff.kz/ru/post/view?id=3677

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КОММЕНТАРИИ (1)
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V0VaN

а чо не 4 круга? 3 круга - это значит какие-то клубы сыграют на 1 матч дома больше чем некоторые другие клубы

21:12 23 декабря

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