19:08 | Футбол — Зарубежные

В Иране женщинам вновь запретят посещать футбольные матчи

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Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что недопустит присутствия женщин на футболе.

По его словам, когда женщина идет на стадион и видит там полуобнаженных мужчин в спортивной форме, она совершает грех. Монтазери заявил, что если снова увидит представительниц слабого пола на футболе, он прикажетТегеранскому прокурору действовать.

Накануне на стадионе "Азади" в Тегеране 100 иранских болельщиц присутствовали на товарищеской игре своей национальной команды с Боливией (2:1). 

Этим летом президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским болельщицам посещать футбольные стадионы, сняв запрет, действовавший с 1979 года. 

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