В Госдуме призвали оштрафовать Хачериди за демонстрацию символики Украины в игре со "Спартаком"

Член комитета по спорту Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал оштрафовать защитника ПАОК и сборной Украины Евгения Хачериди, который демонстративно показывал болельщикам "Спартака" щитки с флагом Украины. Инцидент произошел накануне в Москве на стадионе "Открытие Арена" после матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (0:0).

- Уверен, просто так это не пройдет. У "Спартака" очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире, - цитирует Свищева RT. - Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы.

Что грозит Хачериди за показ щитков с флагом Украины? //

Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать!