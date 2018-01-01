16:58 | Футбол — Зарубежные

В Ереване появится клуб "Арарат Москва"

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Президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян сообщил о создании в Ереване клуба "Арарат Москва". Создан он будет на базе "Аван Академия", владельцем его станет Самвел Карапетян. Он не связан юридически с московским "Араратом", появившимся в 2017 году и выступающим ПФЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что "Арарат" может переехать из Москвы в Ереван.

– Выступающая в первой лиге чемпионата Армении "Аван Академия" переименована в "Арарат Москва" и со следующего сезона будет выступать в высшей лиге, – приводит слова Карапетяна rusarminfo.ru со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Президент ФФА Армении отметил также, что ему ничего не известно о намерении Карапетяна перебазировать московский "Арарат" в Армению.

Таким образом, в следующем сезоне в чемпионате Армении, скорее всего, появятся два ереванских "Арарата".

Дополнительная информация

https://rusarminfo.ru/2017/12/28/samvel-karapetyan-osnoval-v-armenii-futbolnyj-klub-ararat-moskva/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

Опять что то мутят.

17:49

grroznyi85

Клоунада какая-то если честно...

17:06