В Эфиопии тренер и игроки во время матча избили судью. Видео

В сети появилось видео одного из эпизодов матча 22-го тура чемпионата Эфиопии, в котором встречались "Дефэнс Форс" и "Вельвало Адиграт". При счете 1:1 судьи засчитали гол в ворота гостей.

После этого футболисты "Вельвало", не обращая внимания на празднования соперников, стали гнаться за судьей. Тот пытался убажать от них, но игроки догнали рефери. Он попытался отбиться с помощью углового флажка, но его повалили на беговую дорожку, окружающую поле. К избиению судьи присоединился тренер "Вельвало". В результате этого на поле вспыхнула массовая драка.

После этого игра была остановлена. Тренер "Вельвало" был уволен, а все матчи этого эфиопской премьер-лиги были отменены.