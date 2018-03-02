В дерби Гуанчжоу забито 9 голов, Витсель отличился за "Тяньцзинь"

Чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" уступил "Гуанчжоу Фули" в матче 1-го тура чемпионата Китая-2018. В составе победителей хет-трик сделал игрок сборной Израиля Эран Захави. У "Эвергранд", который с этого сезона тренирует обладатель "Золотого мяча"-2006 Фабио Каннаваро, трижды отличился бразильский форвард Алан.

В другой игре "Тяньцзинь Цюаньцзян" разгромил "Хэнань Цзянье". Счет в конце первого тайма открыл экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.

Наконец, "Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью с "Чаньчунь Ятай".

Чемпионат Китая

Суперлига

1-й тур

"Гуанчжоу Эвергранд" - "Гуанчжоу Фули" - 4:5 (3:2)

Голы: Захави, 2 (0:1). Захави, 10 (0:2). Алан, 13 (1:2). Алан, 39 (2:2). Алан, 45 (3:2). Захави, 49 (3:3). Урсо Жуниор, 65 (3:4). Гуларт, 69 - с пенальти (4:4). Сяо Чжи, 75 (4:5).

"Хэнань Цзянье" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 0:4 (0:1)

Голы: Витсель, 45+1 (0:1). Модест, 51 (0:2). Сунь Кэ, 58 (0:3). Модест, 70 (0:4).

"Шанхай Шэньхуа" - "Чаньчунь Ятай" - 1:1 (1:0)

Голы: Ромеро, 28 (1:0). Фань Сяодон, 62 (1:1).