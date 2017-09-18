В чемпионате Бразилии будут использовать видеоповторы

Руководство Конфедерации футбола Бразилии приняло решение использовать видеоповторы в матче чемпионата страны, сообщает официльный сайт организации. Представители руководства бразильского футбола и судейского корпуса приняли участие в семинаре КОНМЕБОЛ, посвященном данной теме.

Отмечается, что президент КФБ Марко Поло Дель Неро, в связи с последними ошибками судей, постановил как можно скорее внедрить видеопомощника.

Система видеоповторов была опробована на Кубке конфедераций и уже внедрена в ряде национальных чемпионатов.