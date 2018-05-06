В Австралии система VAR отключилась перед решающим голом в матче за чемпионство

Система видеопомощи арбитрам (VAR) вышла из строя в финале плей-офф чемпионата Австралии между "Мельбурн Виктори" и "Ньюкасл Джетс" (1:0). При этом победный гол был забит из офсайда, а VAR за 30 секунд до этого отключился. Федерация футбола Австралии признала ошибку и выразила сочувствие болельщикам "Ньюкасла". Однако, как отмечается в сообщении, поделать уже ничего нельзя.

– Опираясь на заявления технологического партнера Hawkeye, программное обеспечение, которое собирает и загружает трансляцию в систему VAR, дало сбой за 30 секунд до гола "Мельбурн Виктори", – отмечается в сообщении. – Только через несколько минут после гола система восстановилась, но менять решение было слишком поздно. Мы очень разочарованы ошибкой технологии VAR, и понимаем разочарование болельщиков "Ньюкасл Джетс" и вообще всех футбольных фанатов...