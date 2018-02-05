В Аргентине футболист, угрожая тренеру пистолетом, требовал места в стартовом составе

Игрок аргентинского клуба "Эскуэла Президенте Рока" из Кордовы Цезарь Пагани угрожал главному тренеру Кристиану Нейра пистолетом. Футболист требовал от специалиста места в стартовом составе. После инцидента Нейра подал в отставку.

- Я в футболе более 45 лет, но ничего подобного со мной не случалось, - сказал для радио Suquia президент лиги Кордовы Эметерио Фариас. - Этот случай нельзя игнорировать. Пагани придется отчитываться перед правосудием. Мы будем бороться до конца. Не знаю, имел ли ранее Пагани судимость, но он в прошлом через своего знакомого угрожал одноклубнику.