В Adidas считают, что матчи европейских лиг можно проводить за границей

Руководитель компании Adidas Герберт Хайнер считает, что европейским лигам и клубам стоит задуматься о проведении официальных матчей за пределами своих стран. По его словам, такие "выездные" матчи могут позитивно сказаться на привлечении новых партнеров, болельщиков и ресурсов.

– Это вполне реально, – цитирует Bild Хайнера. – Мы уже видим это в американском спорте. Матчи там нередко проводятся за границей. Почему бы и Европе такое не сделать? Английские и немецкие клубы могли бы так поступить. Конечно, нельзя забывать об интересах местных болельщиков. Но в виде красивой акции это можно сделать.