"Утрехт" объявил о назначении Адвоката на пост главного тренера

Дик Адвокат стал главным тренером "Утрехта", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 70-летним специалистом рассчитано на один год. Помощником Адвоката стал Желько Петрович. Оба специалиста с сегодняшнего дня приступили к выполнению своих обязанностей.

После пяти туров "Утрехт" с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Последним местом работы Адвоката была роттердамская "Спарта".