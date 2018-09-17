"Утрехт" объявил о назначении Адвоката на пост главного тренера

Дик Адвокат стал главным тренером "Утрехта", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение с 70-летним специалистом рассчитано на один год. Помощником Адвоката стал Желько Петрович. Оба специалиста с сегодняшнего дня приступили к выполнению своих обязанностей.
После пяти туров "Утрехт" с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. Последним местом работы Адвоката была роттердамская "Спарта".
✍️ Dick Advocaat is, starting from today, @fcutrecht's new Head Coach. Advocaat has signed a 1 year deal.– FC Utrecht (English) (@FCUtrecht_EN) 17 сентября 2018 г.
Also, Zeljko Petrovic has been named Assistent Coach. Today is also his first day on the job in Utrecht. pic.twitter.com/ewIzMnxBwx