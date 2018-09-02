Утка затмила Ибрагимовича в матче MLS

В ночь на воскресенье "Реал Солт-Лейк" разгромил "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в матче чемпионата MLS со счетом 6:2.

В первом тайме при счете 1:1 на поле прилетела утка. Она спокойно расхоживала по газону и долго не давалась в руки стюардам. В итоге увести пернатую удалось трем мужчинам, а "Реал" забил "Гэлакси" пять безответных мячей.

36-летний Ибрагимович не отметился результативными действиями в игре.

"Реал" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками, "Гэлакси" располагается на восьмой позиции с 38 очками.