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Утка затмила Ибрагимовича в матче MLS

Златан ИБРАГИМОВИЧ не верит собственным глазам - "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Реалу Солт-Лейк" со счетом 2:6. Фото AFP
Златан ИБРАГИМОВИЧ не верит собственным глазам - "Лос-Анджелес Гэлакси" проиграл "Реалу Солт-Лейк" со счетом 2:6. Фото AFP

В ночь на воскресенье "Реал Солт-Лейк" разгромил "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в матче чемпионата MLS со счетом 6:2. 

В первом тайме при счете 1:1 на поле прилетела утка. Она спокойно расхоживала по газону и долго не давалась в руки стюардам. В итоге увести пернатую удалось трем мужчинам, а "Реал" забил "Гэлакси" пять безответных мячей.

36-летний Ибрагимович не отметился результативными действиями в игре.

"Реал" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 44 очками, "Гэлакси" располагается на восьмой позиции с 38 очками.

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