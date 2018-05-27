"Университатя" через 5 лет после возрождения выиграла Кубок Румынии, победив клуб 2-го дивизиона

"Университатя" стала обладателем Кубка Румынии. В финальном матче клуб из Крайовы победил представителя второго дивизиона "Херманнштадт" - 2:0.

"Университатя" была расформирована в 2011 году, а два года спустя возрождена. Для клуба это первый титул с 1993 года.

Победа "Университати" в Кубке обеспечила "Вииторулу", ставшему четвертым в чемпионате Румынии, место в Лиге Европы. Также в турнире выступит "Стяуа", а в Лигу чемпионов попал чемпион страны "ЧФР Клуж".

Кубок Румынии

Финал

"Херманнштадт" - "Университатя" - 0:2 (0:1)

Голы: Густаву, 30 (0:1). Мирицэ, 58 (0:2).