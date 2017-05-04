УЕФА подозревает, что матч чемпионата Кипра носил договорной характер

УЕФА подозревает, что матч чемпионата Кипра между "Эрмисом" и "Доксой" (1:5), который состоялся 22 апреля, носил договорной характер. Как сообщает Cyprus Mail, соответствующее уведомление отправлено в Футбольную ассоциацию Кипра (CFA) для дальнейшего расследования.

По данным источника, УЕФА смутило большое количество ставок на крупную победу игравшей в гостях "Доксы". Правоохранительные органы обратили внимание на подозрительные ставки еще до начала встречи. В настоящее время ведется расследование обстоятельств.

У "Эрмиса" уже есть одно предупреждение по поводу договорных матчей. Если клуб будет второй раз уличен в договорных матчах, ему грозит штраф в 50 тысяч евро. Третье нарушение приведет к лишению спонсорских выплат, а четвертое - к исключению из лиги.