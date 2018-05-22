Удаление Ибрагимовича сделало "Гэлакси" одной из самых грубых команд MLS

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в матче регулярного чемпионата MLS с "Монреаль Импэкт" был удален за то, что ударил игрока соперников Майкла Петрассо.

Швед нанес удар сопернику после того, как тот наступил ему на ногу. В итоге форвард был удален с поля. Судья принял решение, посмотрев видеоповтор. Игрок "Монреаля" же получил желтую карточку.



Для Ибрагимовича это первая красная карточка в MLS, а для его клуба - 10-я за два сезона. Ни в одной другой команде MLS не было больше удалений за этот период.