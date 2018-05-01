"Тяньцзинь Цюаньцзянь" вылетел из Кубка Китая, несмотря на гол Витселя

"Цзянсу Сайнти" стал первым четвертьфиналистом Кубка Китая. В матче 1/8 финала он победил "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в серии пенальти. Дублем за победителей в основное время отметился бывший хавбек "Шахтера" Алекс Тейшейра, также он реализовал послематчевый пенальти.

"Тяньцзинь" был близок к поражению уже в основное время, но команду спас от поражения экс-игрок "Зенита" Аксель Витсель. Он также смог реализовать свою попытку в послематчевой серии, однако игроки "Цзянсу" были точнее.

Кубок Китая

1/8 финала

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" - "Цзянсу Сайнти" - 2:2 (0:0). Пенальти - 7:8

Голы: Алекс Тейшейра, 54 (0:1). Алекс Тейшейра, 68 (0:2). Ми Хаолунь, 90 (1:2). Витсель, 90+3 (2:2).