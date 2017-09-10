"Тяньцзинь Цюаньцзянь" без Витселя обыграл "Гуйчжоу"

В матче 24-го тура китайской суперлиги "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на своем поле нанес поражение "Гуйчжоу Чжичэн" – 3:1. По голу у хозяев забили экс-форвард "Милана" Алешандре Пату и Антони Модест, ранее выступавший за "Кельн". Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель пропускал эту встречу.

Команда Фабио Каннаваро поднялась на четвертое место в турнирной таблице. "Гуйчжоу", за который выступает известный по игре за "Халл" и "Эвертон" Никица Елавич, идет девятым.

В поединке "Бэйцзин Гоань" и "Яньбяня" было забито восемь мячей (4:4). У хозяев дубль оформил воспитанник "Барселоны" Хонатан Сориано, у гостей хет-триком отметился гамбиец Стив. Подопечные Роджера Шмидта остались на седьмой строчке, "Яньбань" идет в таблице последним.

В других матчах "Хэбэй" Эсекиэля Лавесси одолел "Гуанчжоу Фули" (2:1), а "Шанхай Шеньхуа" дома уступил "Хэнаню" (1:2) – дубль на счету экс-форварда "Болтона" и "Вест Хэма" Рикарду Важ Те. "Ляонин" в гостях проиграл "Чунцин Лифань" – 0:2.

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24-й тур

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" – "Гуйчжоу Чжичэн" – 3:1 (1:0)

"Бэйцзин Гоань" – "Яньбянь" – 4:4 (1:3)

"Хэбэй" – "Гуанчжоу Фули" – 2:1 (2:0)

"Шанхай Шеньхуа" – "Хэнань Цзяньэ" – 1:2 (1:0)

"Чунцин Лифань" – "Ляонин" – 2:0 (1:0)