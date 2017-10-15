Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель может возглавить "Гуанчжоу Эвергранд". По информации Kicker, нынеший наставник Луиз Фелипе Сколари покинет клуб, а главным претендетом является именно Тухель.

Отметим, что в СМИ сообщалось о том, что Тухель может возглавить "Баварию" после того, как руководство мюнхенцев уволило Карло Анчелотти. Однако главным тренером баварцев стал Юпп Хайнкес.

Добавим, что "Гуанчжоу" занимает первое место в чемпионате Китая.