14:47 | Футбол — Зарубежные

Тренер "Волеренги" дал установку на матч голым

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Главный тренер "Волеренги" Ронни Дейла необычным способом дал установку на матч чемпионата Норвегии против "Бранна" (2:1). Специалист пришел на занятие нагим и принялся в таком виде объяснять своим футболистам, как действовать на поле.

В этом матче команда прервала семиматчевую безвыигрышную серию. Дейла подчеркнул, что он решил своим поступком вдохновить игроков.

- Многие уже видели меня обнаженным, - цитирует Stuff.co.nz Дейлу. - Мы должны были повеселиться со всей серьезностью.

 

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