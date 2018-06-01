Тренер: "Роман Еременко находится в прекрасном состоянии"

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко находится в Финляндии, где тренируется по индивидуальной программе, информирует Osterbottens Tidning. 31-летний игрок делает упор на интервальный бег, совершая интенсивные пробежки по 400, 800 и 1200 метров.

- Он физически хорош и находится в прекрасном состоянии, - отметил шведский тренер Микаэль Седерман, который участвует в тренировочном процессе игрока.



В начале сезона-2016/17 Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин. Срок его отстранения от футбола истекает 6 октября 2018 года.