"Тракай" сыграл вничью с "Жальгирисом", экс-игрок "Динамо" сделал дубль, Максимов не забил

"Тракай" сыграл вничью в матче 21-го тура чемпионата Литвы против "Жальгириса" (2:2). Дубль в составе хозяев оформил экс-игрок "Динамо" и "Сибири" Арунас Климавичус. В стартовом составе команды появился еще один бывший футболист "Динамо", а также "Локомотива" Дейвидас Чеснаускис, который был заменен по ходу встречи.

Российский нападающий Максим Максимов провел полный поединок, но отличиться не смог. В текущем сезоне во всех турнирах он забил 18 голов в 21 матче.

Чемпионат Литвы

Высшая лига

21-й тур

"Тракай" - "Жальгирис" - 2:2 (1:1)

Голы: Сернас, 12 (0:1). Климавичус, 20 - с пенальти (1:1). Климавичус, 58 (2:1). Эливелту, 62 (2:2).