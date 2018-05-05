"Трабзонспор" с Губочаном пропустил 5 голов от "Касымпаши", Это'О забил за "Коньяспор"

"Касымпаша" разгромил "Трабзонспор" в матче чемпионата Турции. В стартовом составе проигравшей команды вышел бывший защитник "Зенита" и "Динамо" Томаш Губочан. На 87-й минуте он был удален с поля.

В другой встрече "Коньяспор" обыграл "Карабюкспор" с минимальным счетом. Единственный гол провел экс-капитан "Анжи" Самюэль Это'О с пенальти. Во втором тайме он был заменен на бывшего форварда "Крыльев Советов" Адиса Яховича.

Наконец, "Османлыспор", ворота которого защищал экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас, не смог победить "Аланьяспор" и остался в зоне вылета.

Чемпионат Турции

Суперлига

32-й тур

"Карабюкспор" - "Коньяспор" - 0:1 (0:1)

Гол: Это'О, 37 - с пенальти.

"Аланьяспор" - "Османлыспор" - 1:1 (1:0)

Голы: Акбада, 33 (1:0). Гюльселям, 49 (1:1).

"Трабзонспор" - "Касымпаша" - 2:5 (1:3)

Голы: Диане, 11 (0:1). Новак, 17 (1:1). Трезеге, 22 (1:2). Менса, 45+1 (1:3). Новак, 48 (2:3). Трезеге, 59 (2:4). Диане, 74 (2:5).

Удаления: Йокулсу (Т), 80. Губочан (Т), 87.