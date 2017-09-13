"Тоттенхэм" обыграл "Боруссию", "Реал" разгромил АПОЭЛ

В матче группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" дома переиграл дортмундскую "Боруссию" – 3:1. Дублем в минувшей игре отметился нападающий Харри Кейн, еще один гол в составе "шпор" забил форвард Сон Хын Мин, а у немцев отличился нападающий Андрей Ярмоленко. В концовке встречи был удален защитник лондонцев Ян Фертонген, получивший две желтые карточки.

В параллельной встрече группы H "Реал" с крупным счетом обыграл АПОЭЛ – 3:0. Дубль на счету форварда Криштиану Роналду, еще один мяч забил защитник Серхио Рамос.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа H

"Тоттенхэм" (Англия) – "Боруссия Д" (Германия) – 3:1 (2:1)

Голы: Сон Хын Мин, 4 (1:0). Ярмоленко, 11 (1:1). Кейн, 15 (2:1). Кейн, 60 (3:1).

"Тоттенхэм": Ллорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Фертонген, Дэйвис, Сон Хын Мин (Сиссоко, 83), Дембеле, Дайер, Эриксен, Кейн (Льоренте, 87).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Емер Топрак (Загаду, 80), Толян, Дахуд (Кастро, 72), Нури Шахин, Кагава (Гетце, 66), Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

Предупреждения: Дайер, 36. Фертонген, 58. Толян, 88. Кастро, 90.

Удаление: Фертонген, 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

13 сентября. Лондон. Стадион Wembley.

"Реал" (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) – 3:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 12 (1:0). Криштиану Роналду, 51 – с пенальти (2:0). Серхио Рамос, 61 (3:0).

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Ковачич (Кроос, 25), Иско (Себальос, 73), Криштиану Роналду, Бэйл (Майораль, 82).

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Хесус Руэда, Карлау, Роберто Лаго, Шоллои (Фариас, 60), Мораиш, Винисиус, Алонефтис, Эбесилио (Захид, 73), Де Камаргу (Поте, 83).

Предупреждения: Карвахаль, 52. Шоллои, 53. Эбесилио, 63. Фариас, 90.

Судья: Бастьен (Франция).

13 сентября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.