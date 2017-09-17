Тошич забил первый гол за "Партизан" после возвращения и помог обыграть "Раднички"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич забил первый гол за "Партизан" после возвращения в клуб. Белградцы встречались в матче 10-го тура чемпионата Сербии с "Радничками" (3:1). За "Партизан" голы также забили Марко Янкович и Огнен Ожегович.

Напомним, что в составе белградцев 30-летний серб выступал с 2007 по 2009 год. Помимо этого Тошич играл за "Манчестер Юнайтед", "Кельн" и ЦСКА.

В составе армейцев он провел 182 матча во всех турнирах и забил 37 голов, став трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка.