"Торонто" проиграл "Нью-Йорку", но вышел в полуфинал MLS

"Торонто" проиграл "Нью-Йорку" со счетом 0:1 во втором матче 1/4 финала плей-офф MLS. В первом встрече канадский клуб был сильнее 2:1 и прошел дальше за счет большего количества голов на выезде.

Единственный мяч в этой встрече забил Брэдли Райт-Филлипс. В полуфинале "Торонто" сыграет с победителем пары "Нью-Йорк Сити" – "Коламбус".

MLS

Плей-офф

1/4 финала

Второй матч

"Торонто" – "Нью-Йорк" – 0:1 (0:0)