"Торонто" проиграл "Нью-Йорку", но вышел в полуфинал MLS

"Торонто" проиграл "Нью-Йорку" со счетом 0:1 во втором матче 1/4 финала плей-офф MLS. В первом встрече канадский клуб был сильнее 2:1 и прошел дальше за счет большего количества голов на выезде.
Единственный мяч в этой встрече забил Брэдли Райт-Филлипс. В полуфинале "Торонто" сыграет с победителем пары "Нью-Йорк Сити" – "Коламбус".
MLS
Плей-офф
1/4 финала
Второй матч
"Торонто" – "Нью-Йорк" – 0:1 (0:0)
FT: @NewYorkRedBulls score, but @TorontoFC advance to the Eastern Conference Championship on away goals! #TORvNY // @Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/Fe4IkqYXeA– Major League Soccer (@MLS) 5 ноября 2017 г.
баламошка
Зачем нам про это знать? Пусть выходит отдельная газетёнка про прогнивший Запад.
01:38