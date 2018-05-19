"Торонто" без Джовинко обыграл "Орландо Сити"

"Торонто" переиграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Канадский клуб прервал серию из двух поражений.

Главная звезда "Торонто" Себастьян Джовинко участия во встрече не принимал. Итальянец пропустил встречу из-за дисквалификации.

MLS

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Орландо Сити" - 2:1 (0:0)

Голы: Чапмен, 63 (1:0). Игита, 73 (1:1). Телфер, 87 (2:1).