"Торонто" без Джовинко обыграл "Орландо Сити"

"Торонто" переиграл "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Канадский клуб прервал серию из двух поражений.
Главная звезда "Торонто" Себастьян Джовинко участия во встрече не принимал. Итальянец пропустил встречу из-за дисквалификации.
MLS
Регулярный чемпионат
"Торонто" - "Орландо Сити" - 2:1 (0:0)
Голы: Чапмен, 63 (1:0). Игита, 73 (1:1). Телфер, 87 (2:1).
FT: Ryan Telfer called game.@torontofc take all three points with a 2-1 win: https://t.co/3XJR5g6mDT #TORvORL pic.twitter.com/HACi3Gj7XJ– Major League Soccer (@MLS) 19 мая 2018 г.