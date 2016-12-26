"Тигрес" стал чемпионом Мексики, переиграв в финале "Америку". Основное время обошлось без голов, а в добавленные полчаса команды обменялись голами, поэтому исход встречи решила серия пенальти. Первая игра между командами также завершилась неделю назад вничью (1:1).

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече принял участие и нападающий "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк, переживший кратковременную потерю памяти в первой встрече.

Чемпионат Мексики

Финал

Ответный матч

"Тигрес" - "Америка" - 1:1 д. в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти - 3:0

Голы: Альварес, 94 (0:1). Дуэньяс, 119 (1:1).

Удаления: Нило (Т), 89. Самбуэза (А), 101. Ривас (Т), 105. Гольц (А), 105.