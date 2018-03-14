"Тигрес" обыграл "Торонто", несмотря на автогол Кариоки

"Тигрес" обыграл "Торонто" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (3:2). В составе мексиканской команды автоголом отметился экс-полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока.

В полуфинал турнира вышла команда из MLS, благодаря голу на выезде, так как в первой встрече в Канаде "Торонто" выиграл со счетом 2:1.

Лига чемпионов КОНКАКАФ

1/4 финала

Ответный матч

"Тигрес" (Мексика) - "Торонто" (Канада) - 3:2 (0:0)

Голы: Кариока, 64 - в свои ворота (0:1). Варгас, 69 (1:1). Джовинко, 73 (1:2). Жиньяк, 84 (2:2). Жиньяк, 90+3 (3:2).

Первый матч - 1:2.