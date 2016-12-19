Тевес обойдет Криштиану Роналду в списке самых высокооплачиваемых игроков мира?

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес после перехода в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" станет самым высокооплачиваемым футболистом мира, утверждает Daily Mail. Трансфер 32-летнего аргентинца должен состояться в ближайшее время. Тевес будет получать 615 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Напомним, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком является нападающий "Реала" Криштиану Роналду.