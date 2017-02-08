Тевес дебютировал за "Шанхай" с поражения и вылета из азиатской Лиги чемпионов

Сегодня аргентинский нападающий Карлос Тевес провел первый матч за "Шанхай Шэньхуа". Самый высокооплачиваемый футболист мира не смог помочь своей новой команде в матче плей-офф азиатской Лиги чемпионов против австралийского "Брисбен Роар" (0:2). Отметим, что 32-летний футболист провел на поле все 90 минут.
Аргентинец перешел в "Шанхай Шеньхуа" из "Бока Хуниорс", подписав с новой командой контракт на два года, за которые он получит 60 миллионов евро – более 700 тысяч евро в неделю. Эта сумма сделала 32-летнего игрока самым высокооплачиваемым игроком в мире. Ранее стало известно, что в контракте Тевеса есть пункт, по которому в ноябре он может вернуться в "Боку", если будет некомфортно чувствовать себя в Китае.
Платошкин Андрей
Эх, Карлито, это тебе не в Юве. Там партнеры сплошь мастерюги, а здесь в поднебесной... китайцы одним словом.
18:00 8 февраля
Ботаникум
Терпи, Карлито, без трофеев уедешь из Поднебесной. но с КУЧЕЙ БАБЛА!!! А что ещё надо "настоящему" ГАУЧО!? Купишь себе аккордеон и будешь разучивать музыку Астора Пьяццоллы!!!
17:51 8 февраля