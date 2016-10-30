Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Хапоэлю" из Беэр-Шевы

В матче 8-го тура чемпионата Израиля "Хапоэль" из Беэр-Шевы на своем поле нанес поражение тель-авивскому "Маккаби" – 2:0. Этот успех позволил хозяевам сохранить лидерство в турнирной таблице. "Маккаби" остался третьим и отстает от "Хапоэля" на три очка. Напомним, что клуб из Тель-Авива является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.

Чемпионат Израиля

8-й тур

"Хапоэль" (Беэр-Шева) – "Маккаби" (Тель-Авив) – 2:0 (1:0)