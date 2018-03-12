Технический директор "Витесса": "При назначении Слуцкого учитывали его качества, а не национальность"

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отметил, что российский специалист Леонид Слуцкий обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главного тренера голландской команды. Напомним, сегодня экс-наставник ЦСКА и сборной России подписал с "Витессом" двухлетний контракт, который вступит в силу по окончании сезона.

​– Леонид известен своей тактической изобретательностью, внимательностью к деталям и четкостью игрового стиля, – цитирует ван Хинтума официальный сайт "Витесса". – Я очень рад, что мы сможем использовать его качества в нашем клубе. У него большой международный опыт, включая работу в национальной команде и европейском футболе. Когда мы искали подходящую кандидатуру, то основной акйцент делали на качества тренера, а не на его национальность.