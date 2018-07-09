Тарас Михалик: "И у киевского "Динамо", и у сборной Украины есть все шансы "выстрелить"!"

Экс-защитник киевского "Динамо", ныне выступающий за "Локомотив" Тарас Михалик поделился ожиданиями от своей национальной команды и прокомментировал работу Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.

- Что скажешь о сборной Украины? Лично твои ожидания от неожиданного назначения главным тренером национальной команды Андрея Шевченко оправдались в какой степени?



- Андрей - молодой тренер. Как футболист он добился практически всего, чего вообще можно добиться. Но свой путь на тренерской стезе он только начал, и было бы странно сразу ожидать от сборной Украины под его руководством каких-то особо впечатляющих результатов.



Но команду он сделал неплохую, я все матчи с участием нашей сборной смотрю. Да, ей пока не хватает стабильности, однако сказать, что все плохо или что не видно перспектив, я не могу.



Шевченко нужно время. У нас все хотят всё и сразу. А тут ситуация, примерно, как и у нынешнего молодого "Динамо": нужно время, чтобы пришёл результат.



Считаю, что все шансы выстрелить есть как у "Динамо", так и у сборной Украины. Но, конечно, обеим командам нужны и опытные футболисты, которые могут направить подсказать, без этого никуда, на одной молодежи далеко не уедешь.