Талалаев дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Армении за оскорбление арбитра

Российский специалист Андрей Талалаев, возглавляющий "Пюник", дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Армении, информирует официальный сайт Федерации футбола этой страны. Причиной отстранения 46-летнего тренера стали его оскорбительные высказывания в адрес ассистента главного арбитра во время матча 19-го тура премьер-лиги против "Гандзасара" (1:3).

Талалаев был удален с тренерской скамейки. Его дисквалификация продлится до 31 мая 2019 года. "Пюник" также был оштрафован на 125 тысяч драм.

"Пюник" занимает 3-е место в чемпионате Армении, имея в активе 27 очков.

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