Таджикский клуб Мухамадиева вышел в финал Кубка АФК

Таджикский "Истиклол" вышел в финал Кубка АФК. Клуб выиграл по сумме двух матчей у "Бангалора" из Индии - 1:0, 2:2. В финальном матче "Истиклол" встретится с иракской "Аль-Кувой", которая победила "Аль-Завраа" также из Ирака.

С 2016 года команду из Душанбе возглавляет бывший футболист "Спартака" и сборной России Мухсин Мухамадиев. Один из голов в ответном поединке провел бывший игрок "Карелии", "Калуги" и "Тосно", россиянин Дмитрий Барков. Полный поединок также провел хавбек Манушехир Джалилов, ранее игравший в "Локомотиве-2" и "Нефтехимике".

Кубок АФК является вторым по статусу клубным турниром Азии, в нем принимают участие команды из чемпионатов "второго эшелона".

Кубок АФК

1/2 финала

Ответный матч

"Бангалор" (Индия) - "Истиклол" (Таджикистан) - 2:2 (1:1)

Голы: Давронов, 4 - с пенальти (0:1). Беке, 24 (1:1). БАРКОВ, 56 (1:2). Четри, 65 - с пенальти (2:2).