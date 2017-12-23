Сын Патрика Клюйверта забил красивый гол ударом в девятку. Видео

"Аякс" вылетел из Кубка Голландии, проиграв "Твенте" по пенальти со счетом 5:6. Основное время закончилось вничью - 1:1. Единственный гол в составе амстердамцев забил 18-летний Джастин Клюйверт, сын бывшего форварда сборной Голландии Патрика Клюйверта.

В текущем чемпионате Голландии Клюйверт сыграл 13 матчей, в которых он забил четыре гола и сделал две голевые передачи.