Суперматч в MLS: волевая победа после 1:3, 8 голов, удаление, автогол, три пенальти

"Монреаль" и ФК "Лос-Анджелес" выдали результативный матч в регулярном чемпионате MLS. Новичок лиги одержал победу со счетом 5:3. В составе проигравшей команды хет-трик оформил аргентинец Игнасио Пьятти. Один из голов "Лос-Анджелеса" провел экс-форвард "Арсенала" и "Реал Сосьедад" Карлос Вела, еще один финн Юкка Райтала (экс-"Хоффенхайм") провел в свои ворота. В игре было назначено три пенальти, из которых два реализованы.

Отметим, что "Монреаль" вел 2:0 уже к 16-й минуте, а после первого тайма выигрывал 3:1.

MLS

Регулярный сезон

"Монреаль" - "Лос-Анджелес" - 3:5 (3:1)

Голы: Пьятти, 9 (1:0). Пьятти, 16 - с пенальти (2:0). Симан, 24 (2:1). Пьятти, 43 (3:1). Файлхабер, 52 (3:2). Райтала, 57 - в свои ворота (3:3). Вела, 83 - с пенальти (3:4), Блессинг, 89 (3:5).

Незабитый пенальти: Уренья (Л), 33.

Удаление: Кабрера (М), 31.