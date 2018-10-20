Супер-гол Дрогба вывел "Финикс Райзинг" в 1/4 финала USL. Видео

"Финикс Райзинг" обыграл вторую команду "Портленда" в матче 1/8 финала USL. Автором победного гола стал 40-летний экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба, который мощным ударом с дальней дистанции со штрафного поразил ворота соперника.

USL

Плей-офф

1/8 финала

"Финикс Райзинг" - "Портленд 2" - 3:0 (1:0)

Голы: Дрогба, 27 (1:0). Джонсон, 62 (2:0). Асанте, 90 (3:0).

Он все еще забивает! Дидье Дрогба мощным ударом реализовал штрафной. Видео