Сумасшедший гол Алмейды, который принес победу "Бенфике". Видео

Нападающий "Бенфики" Андре Алмейда на 78-й минуте матча чемпионата Португалии против "Портимоненсе" забил гол, пробив по воротам с фланга из-за пределов штрафной. Тем самым игрок принес победу своей команде со счетом 2:1.

Отметим, "Бенфика" после пяти туров занимает второе место в чемпионате. Во вторник, 12 сентября, "орлы" на своем поле примут московский ЦСКА в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.