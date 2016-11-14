Судья назначил пенальти за нелепый "нырок" игрока команды Дзамбротты

Судья Теджас Нагвенкар допустил грубую ошибку в матче чемпионата Индии между "Дели Динамос" и "Атлетико Калькутта" (2:2). На 60-й минуте при счете 0:1 он назначил пенальти в пользу хозяев после очевидного "нырка" в исполнении бразильца Марселу Лейте Перейры. Однако взявшийся исполнять удар экс-форвард "Челси" Флоран Малуда не смог переиграть голкипера соперников. Через 13 минут, впрочем, он исправился, сделав счет 2:2.

Клуб "Дели Динамос", который возглавляет Джанлука Дзамбротта, лидирует в индийской суперлиге.