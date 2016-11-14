14:19 | ФУТБОЛ — Зарубежные

Судья назначил пенальти за нелепый "нырок" игрока команды Дзамбротты

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Судья Теджас Нагвенкар допустил грубую ошибку в матче чемпионата Индии между "Дели Динамос" и "Атлетико Калькутта" (2:2). На 60-й минуте при счете 0:1 он назначил пенальти в пользу хозяев после очевидного "нырка" в исполнении бразильца Марселу Лейте Перейры. Однако взявшийся исполнять удар экс-форвард "Челси" Флоран Малуда не смог переиграть голкипера соперников. Через 13 минут, впрочем, он исправился, сделав счет 2:2. 

Клуб "Дели Динамос", который возглавляет Джанлука Дзамбротта, лидирует в индийской суперлиге.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dzaga

Ничего нелепого не вижу. Откровенно толкнули в спину. На большей скорости этого оказалось достаточно. Разве что в конце больно уж в штрафной хотел упасть

15:14

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