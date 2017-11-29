Суданские фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Гитлера

На матче 34-го тура чемпионата Судана "Аль-Хиляль" – "Аль-Меррейх" (2:0) болельщики хозяев устроили акцию против Израиля, который выразил поддержку Южному Судану. Фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Адольфа Гитлера.
Отметим, что полиция оцепила трибуну, но не оказала никакого воздействия на эту ситуацию.
Напомним, что Южный Судан отсоединился от Судана в 2011 году. Суверенный статус страны вступил в силу 9 июля 2011 года, после подписания декларации о провозглашении его независимым государством.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Похоже , что Аль-Свинтак и Аль-Хиляль клубы побратимы, те у наших мясных видать и транспоранты в аренду взяли.
20:45
ЗЮК
Гаттузо Прут!!!!!!#!,ты регулярно глотаешь.
20:35
zvovs
Во первых фейспалм на тех кто вывесил, думаю не надо объяснять почему. Во вторых фейспалм на тех кто назвал это антисемитизмом, потому что арабы - семиты. В третьих это типо плевок Израилю за поддержку Южного Судана.
20:32
shpasic
а виноватыми опять болельщики Спартака будут!
20:30
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Наши свинята так же регулярно делают. В Ярике помнят и не только.
20:29
баламошка
Ну и чем они отличаются от российских фанатов?)
20:26