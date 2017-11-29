20:20 | Футбол — Зарубежные

Суданские фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Гитлера

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На матче 34-го тура чемпионата Судана "Аль-Хиляль""Аль-Меррейх" (2:0) болельщики хозяев устроили акцию против Израиля, который выразил поддержку Южному Судану. Фанаты в честь холокоста вывесили баннер с изображением Адольфа Гитлера.

Отметим, что полиция оцепила трибуну, но не оказала никакого воздействия на эту ситуацию.

Напомним, что Южный Судан отсоединился от Судана в 2011 году. Суверенный статус страны вступил в силу 9 июля 2011 года, после подписания декларации о провозглашении его независимым государством.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Похоже , что Аль-Свинтак и Аль-Хиляль клубы побратимы, те у наших мясных видать и транспоранты в аренду взяли.

20:45

ЗЮК

Гаттузо Прут!!!!!!#!,ты регулярно глотаешь.

20:35

zvovs

Во первых фейспалм на тех кто вывесил, думаю не надо объяснять почему. Во вторых фейспалм на тех кто назвал это антисемитизмом, потому что арабы - семиты. В третьих это типо плевок Израилю за поддержку Южного Судана.

20:32

shpasic

а виноватыми опять болельщики Спартака будут!

20:30

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Наши свинята так же регулярно делают. В Ярике помнят и не только.

20:29

баламошка

Ну и чем они отличаются от российских фанатов?)

20:26