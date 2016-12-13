Страны бывшей Югославии планируют организовать единую лигу

Представители федераций футбола Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории и Македонии провели переговоры с УЕФА о возможном создании объединенного чемпионата, сообщает Times.si. Реализовать этот проект страны планируют в ближайшие два года.

Проект новой лиги уже представили руководителям УЕФА в 30-минутной презентации. Президент федерации словенец Александер Чеферин и директор УЕФА по проведению соревнований Джорджио Маркетти позитивно оценили представленную работу.

Новый чемпионат будет проводиться по системе Лиги чемпионов – команды будут разделены на 6 групп по 4 команды в каждой, а весной стартует плей-офф турнира. Финал планируется проводить на нейтральном стадионе. Победитель должен будет получить место в групповом этапе Лиги чемпионов, а финалист – в Лиге Европы. Представители стран-участниц новой лиги заверяют, что примут все мере предосторожности во время матчей, чтобы избежать беспорядков.