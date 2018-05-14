"Странный" матч команды Нойштедтера? "Фенербахче" забил 7 голов "Карабюкспору"

"Фенербахче" разгромил "Карабюкспор" в матче 33-го тура чемпионата Турции - 7:0. В составе победителей на поле вышли защитник сборной России Роман Нойштедтер, экс-игроки "Зенита" Жулиану и Мартин Шкртел. Еще один бывший игрок питерцев Нету остался в запасе, а экс-капитан "Динамо" Матье Вальбуэна вышел на замену на 83-й минуте.

"Карабюкспор" уже досрочно вылетел из турецкой суперлиги, и оставшиеся игры не имеют для него турнирного значения. Такой крупный счет позволил "Фенербахче" существенно поправить разность забитых и пропущенных мячей. По данному показателю клуб сравнялся с лидером турнирной таблицы "Галатасараем": у "Фенербахче" 75 забитых голов и 34 пропущенных, а у "Галатасарая" - 74 забитых и 33 пропущенных.

"Галатасарай" лидирует в турнирной таблице с 72 очками. Если в последнем туре он проиграет "Гезтепе", а "Фенербахче" победит "Коньяспор", то именно команда Нойштедтера завоюет чемпионский титул.

В теории чемпионом может стать и "Истанбул ББ", у которого, как и у "Фенербахче" 69 очков. Но у него разность мячей существенно хуже - "+27" против "+41" у лидера "Галатасарая".

В другой встрече "Акхисар" взял верх над "Кайсериспором". Один из голов у победителей забил экс-форвард "Кубани" Евгений Селезнев.

Чемпионат Турции

Суперлига

33-й тур

"Кайсериспор" - "Акхисар" - 1:2 (0:0)

Голы: Селезнев, 69 (0:1). Айдоду, 73 (0:2). Кравец, 79 (1:2).

"Карабюкспор" - "Фенербахче" - 0:7 (0:4)

Голы: Кравченко, 2 - в свои ворота (0:1). Фернандау, 20 (0:2). Фернандау, 29 (0:3). Шаэшуэ, 38 (0:4). Сольдадо, 47 (0:5). Дирар, 77 (0:6). Янссен, 90+5 (0:7).