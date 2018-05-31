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Стивен Джеррард: "Отчаянно хочу начать тренерскую работу в "Рейнджерс"

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Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард признался, что с нетерпением ожидает начала своей тренерской деятельности в "Рейнджерс". 38-летний англичанин заключил контракт с шотландским клубом 4 мая 2018 года.

– Я отчаянно хочу начать работу в роли главного тренера "Рейнджерс", – приводит слова Джеррарда официальный сайт клуба. – Мы знаем, чего хотим достичь, и будем готовы решать поставленные задачи.

Официальное вступление англичанина в должность состоится 1 июня. Ранее он возглавлял молодежную команду "Ливерпуля" U-19.

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