Стадион брестского "Динамо" планируют назвать в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна

Стадион брестского "Динамо" получит имя "Зайд". Об этом сообщил представитель Белорусско-эмиратского делового союза Сейф Таджеддин.
Шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайяна – президент ОАЭ с 1971 по 2004-й. Стадион будет назван в его честь. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Как сообщает sport.tut.by, стадион будет не только переименован в честь шейха, но и модернизирован. Издание Al-Ain также указывает, что вместимость стадиона будет увеличена с 10 000 до 30 000.
Ранее председателем правления "Динамо" был назначен Диего Марадона.
абакум
як...як...за...д на х...на...лучше султан...
10:34
Slim Taller
Диего здесь не при чём.Он руководить будет по Скайпу и в Беларуси появится только лишь, что-бы встретиться с бацькой. Название стадионов теперь модно продавать,как вам название ВЭБ арена?! Право же,это лучше,чем Салют или Метеор-2.
10:19
and0508
Брестскую крепость то же тогда переименовать ?
10:18
and0508
Может хватит ....уже ...
10:17
= Даль =
Что не новость, то бомба. Диего жжет
10:08