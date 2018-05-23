10:00 | Футбол — Зарубежные

Стадион брестского "Динамо" планируют назвать в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна

5

Стадион брестского "Динамо" получит имя "Зайд". Об этом сообщил представитель Белорусско-эмиратского делового союза Сейф Таджеддин.

Шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайяна – президент ОАЭ с 1971 по 2004-й. Стадион будет назван в его честь. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Как сообщает sport.tut.by, стадион будет не только переименован в честь шейха, но и модернизирован. Издание Al-Ain также указывает, что вместимость стадиона будет увеличена с 10 000 до 30 000.

Ранее председателем правления "Динамо" был назначен Диего Марадона.

 

 

Дополнительная информация

https://sport.tut.by/news/football/593790.html

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

абакум

як...як...за...д на х...на...лучше султан...

10:34

Slim Taller

Диего здесь не при чём.Он руководить будет по Скайпу и в Беларуси появится только лишь, что-бы встретиться с бацькой. Название стадионов теперь модно продавать,как вам название ВЭБ арена?! Право же,это лучше,чем Салют или Метеор-2.

10:19

and0508

Брестскую крепость то же тогда переименовать ?

10:18

and0508

Может хватит ....уже ...

10:17

= Даль =

Что не новость, то бомба. Диего жжет

10:08

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!