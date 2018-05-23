Стадион брестского "Динамо" планируют назвать в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна

Стадион брестского "Динамо" получит имя "Зайд". Об этом сообщил представитель Белорусско-эмиратского делового союза Сейф Таджеддин.

Шейх Зайд ибн Султан Аль Нахайяна – президент ОАЭ с 1971 по 2004-й. Стадион будет назван в его честь. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Как сообщает sport.tut.by, стадион будет не только переименован в честь шейха, но и модернизирован. Издание Al-Ain также указывает, что вместимость стадиона будет увеличена с 10 000 до 30 000.

Ранее председателем правления "Динамо" был назначен Диего Марадона.