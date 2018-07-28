"Спортинг" требует от "Атлетико" 100 миллионов евро за незаконное подписание Желсона Мартинша

"Спортинг" требует от "Атлетико" 100 миллионов евро за подписание контракта с полузащитником Желсоном Мартиншем, сообщает 101 Great Goals. 25 июля 23-летний хавбек перешел в мадридской клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2024 года.

Лиссабонцы считают этот трансфер незаконным, так как игрок сборной Португалии расторг контракт со клубом в одностороннем порядке. В связи с этим "Спортинг" пожаловался в ФИФА.



В прошлом сезоне Мартинш провел за лиссабонский клуб 49 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 13 голевых передач.