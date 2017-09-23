"Спортинг" с Думбья потерял первые очки в чемпионате Португалии

"Спортинг" сыграл вничью с "Морейренси" в матче 7-го тура чемпионата Португали - 1:1. В составе лиссабонцев во втором тайме появился бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбья.

"Спортинг" потерял первые очки в сезоне и занимает второе место вслед за "Порту", который выиграл все семь поединков.

Чемпионат Португалии

Суперлига

7-й тур

"Морейренси" - "Спортинг" - 1:1 (1:0)

Голы: Рафаэл Кошта, 42 (1:0). Абархун, 60 - в свои ворота (1:1).